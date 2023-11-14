أرامكو تنجح في إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي في جنوب الغوار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، رائدة الطاقة والكيميائيات عالميًا، نجاح إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمالها جنوب الغوار.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، نجحت أرامكو في إنجاز مشروعها لإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي قبل شهرين من الموعد المحدد، حيث أعربت الشركة عن تطلعها بأن يسهم هذا الإنجاز في زيادة إنتاج الغاز بأكثر من نصف إنتاج عام 2021 بحلول عام 2030.

وأوضح رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر النعيمي، أن الإنتاج الأول للغاز الحبيس غير التقليدي من جنوب الغوار يعد علامة فارقة في استراتيجية أرامكو نحو التوسع في إنتاج الغاز، حيث تبلغ قدرة المعالجة في المرافق التي تم تشغيلها في جنوب الغوار 300 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام، و38 ألف برميل يوميًا من قدرة معالجة المكثفات.

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وتوقع النعيمي، أن يكون للغاز الحبيس غير التقليدي دور في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة منخفضة الانبعاثات، ودعم النمو في قطاع المواد الكيميائية.

وأشار رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو، إلى أن القدرة على بدء الإنتاج قبل شهرين من الموعد المحدد، وبأقل من الميزانية المقررة، يُعد شهادة على جهود العاملين وتصميمهم على مواصلة تعزيز أعمال قطاع التنقيب والإنتاج، مؤكدًا أن العمل جارٍ وبشكلٍ متزامنٍ في حقل الجافورة العملاق للغاز غير التقليدي، والذي يُعد أكبر حقل للغاز الصخري الغني بالسوائل في منطقة الشرق الأوسط.

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