الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الغد في مناطق عِدّة بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، في تقرير محدث عن حالة الطقس، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة الصغرى في مناطق عِدّة بالمملكة بدء من فجر غدٍ الأربعاء، بقيم تتراوح بين 12ْ- 9ْ درجات.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يشمل مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، عن توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف و تبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على محافظات العلا وخيبر والعيص.

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