ممثلة سعودية لـ”الوئام”: نشهد طفرة في قطاع السينما.. وفيلم” جرس إنذار” قريبًا

حقق قطاع السينما في السعودية العديد من الإنجازات المذهلة مؤخرا، تمثلت في توفير العديد من سبل البنى التحتية الضرورية من استوديوهات إنتاج الأفلام السينمائية، المزودة بأحدث الأجهزة التقنية اللازمة، علاوة على تأسيس هيئة عامة للسينما تابعة لوزارة الثقافة بقيادات شابة متميزة، وإنشاء صندوق لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والمشترك مع دول العالم.

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دعم متواصل أدى إلى منافسة السينما السعودية في العديد من المهرجانات ونيل الجوائز والتكريم، وتعليقًا على نجاحات هذا القطاع، تقول الممثلة السعودية عائشة الرفاعي، إن الإبداع السينمائي سواء في التمثيل أو الإنتاج أو الكتابة والإخراج، ظهر جليًا أمام الجميع على مدار السنوات القليلة الماضية، نتيجة ما تشهده المملكة من طفرة حقيقية في جميع المجالات.

وتُضيف عائشة الرفاعي، الممثلة الحاصلة على العديد من الجوائز لفيلمها "نور الشمس"، أن هذا العمل يمثل مكانه خاصة لديها حيث حصل الفيلم على ثلاثة جوائز خاصة بفئة الأفلام القصيرة، كما حصلت على تنويه خاص بأفضل ممثلة لأن فئة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة لا يشتمل على جائزة لأفضل ممثلة فكانت الجائزة استثنائية خلال دورته الخامسة.

وأكدت عائشة الرفاعي، خلال تصريحاتها لـ"الوئام"، أن فيلم "نور الشمس" عُرض في مهرجانات أوروبية وأمريكية أيضًا نظرا لكون القصة قريبة من كل شخص، بجانب بساطة الحوار والإحساس الصادق، خاصة أن المخرجة فايزة أمبة بدأت تدريبات قبل التصوير بخمسة أشهر لضمان الإجادة والدليل التأثير الذي تركه الفيلم في العديد من البلدان، وتابعت "رأيت تفاعل غربي من الفيلم".

وتدور أحداث فيلم "نور شمس" عن بطلته التي تعمل "سائقة أوبر" للسيدات في مدينة جدة، وتعيش وحيدة مع ابنها الذي أصبح كل أملها ومحور حياتها، بعدما تخلي الزوج عنها؛ لكن صداماً يقع بينها وبين ابنها عندما يقرر المشاركة في مسابقة لغناء "الهيب هوب" التي قد ترشحه للسفر إلى فرنسا وابتعاده عنها؛ تحاول الأم إقناعه بعدم السفر، في لحظة معينة تجبر شمس على الاختيار بين فقدانها ابنها أو إيجادها لذاتها، والفيلم للمخرجة فايزة أمبة.



وأوضحت عائشة الرفاعي: أن حب التمثيل رافقها منذ الطفولة، ونظرا لظروف الأهل وخوفهم عليها من هذا المجال تأجلت موهبتها في الظهور 20 سنة، وما يحدث من طفرة حاليًا في قطاع السينما داخل المملكة، يُعد تعويضًا حقيقًا لتلك المدة الزمنية، بحسب قولها.

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وعن أعمالها الفنية، أوضحت أنها تشعر بالرضا على جميع أدوراها، نظرًا لكونها عملت أمام محمود الصباغ، ووائل أبو منصور، وأستاذ ممدوح سالم، والمخرجة مها الساعاتي والأستاذ عبدالرحمن اليحي.

وتابعت " أن هناك فيلم سيعرض فزيبًا "جرس إنذار" للمخرج خالد فهد والمنتج أيمن جمال.

وترى عائشة الرفاعي، أن السينما السعودية سوف تنجح خلال السنوات القادمة نتيجة الدعم المطلق لهذه الصناعة، وسوف يكون لها تأثير عربي وإقليمي ودولي أيضًا.

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