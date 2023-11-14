الاتفاق يواصل تدريباته استعدادًا للاتحاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه بالنادي.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات "فارس الدهناء" لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

فارس الدهناء يواصل استعداداته من أجل مواجهة الاتحاد 🟢🔴 حصص تدريبية مختلفة لنجوم #الاتفاق اليوم 🥅 pic.twitter.com/HOooTKmY2N — نادي الاتفاق (@Ettifaq) November 14, 2023

اشتمل التدريب على تمارين التقوية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم الإحماء على عدة محطات، تلى ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم فرض المدير الفني الانجليزي ستيفن جيرارد الجانب التكتيكي.

قبل أن يخوض فارس الدهناء مناورة على جزء من الملعب، واختتم المران بتمرين لياقي من خلال الجري مع المعد البدني.