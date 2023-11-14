“أمر إخلاء” يستعد بموسم ثالث وأحداث ساخنة

بعد الأحداث المشوقة للجزئين الأول والثاني، ينطلق الجزء الجديد من لحظة توقف سيارة غريبة أمام بيت عمشة ينزل منها رجل تخاف منه الأخيرة، وتقرر مغادرة المكان مع العائلة في ليلة زفاف ابنتها دلال، ضمن الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي الخليجي "أمر إخلاء" من تأليف مريم الهاجري وإخراج عبد الرحمن علي السلمان، وهو من العروض الأولى التي تُعرض عبر منصة "شاهد".

إقرأ أيضًا: ممثلة سعودية لـ”الوئام”: نشهد طفرة في قطاع السينما.. وفيلم” جرس إنذار” قريبًا

يضم العمل فوز الشطي، يوسف البلوشي، ناصر الدوسري، صمود المؤمن، ضاري عبد الرضا، غادة الزدجالي، رهف محمد، في الشرقاوي، ضاري الرشدان، رونق، عبد العزيز مندنين، محمد حيدر، فرح المهدي، الغالية، بمشاركة أحمد السلمان، مشعل القملاس، وعبد الله عبد الرضا.

لن يتأخر أمر انكشاف هوية الرجل الذي يتبين أنه منصور شقيق عمشة، والتي كانت الأخيرة تهرب منه باستمرار بسبب معاناتها منه في الطفولة.

إقرأ أيضًا: تكريم عبد المحسن النمر في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بسلطنة عمان

ويقرّر منصور أن يكون مع زوجته وابنته ضيفاً دائماً في منزل عمشة الجديد.

ولن تخلو الأحداث من الصراعات الطريفة، نظراً لأن عمشة لا تريد منصور في منزلها ولا تحمل له مشاعر أخوة.

فما هي التطورات التي تحملها أحداث الجزء الجديد؟

إقرأ أيضًا:

هيئة الأفلام تطلق النسخة الأولى من مؤتمر النقد السينمائي بالرياض