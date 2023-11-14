فيديو | الأخضر يواصل الإعداد لباكستان بتمرين صباحي في الأحساء

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في محافظة الأحساء استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

قسم المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على الملعب الرديف بنادي الفتح.

مستمرون في عملنا صباحًا 🎥⬇️ pic.twitter.com/srdY5qN76v — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 14, 2023

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق مانشيني تمارين الكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية برفقة زملائه بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم أمس.

فيما لم يشارك اللاعب ياسر الشهراني في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في عضلة الساق.

ويواصل "الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء برنامجه بحصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.