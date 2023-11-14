وزارة الصناعة تنفذ 850 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أكتوبر الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية - ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية - 850 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت 260 عقوبة على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن العقوبات المفروضة تتمثل في 222 عقوبة على المخالفين في تنفيذ الالتزامات الميدانية للرخص التعدينية، و38 عقوبة على المخالفين العاملين خارج حدود الرخصة، بما في ذلك العاملين برخصة منتهية، أو استغلال خامًا غير مشمول بالرخصة.

وأكّد الجراح في تصريحات نقلتها وكالة "واس" عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.