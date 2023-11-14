فيديو | خلال أول أسبوعين.. موسم الرياض يتجاوز المليوني زائر

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الثلاثاء، أن موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة مليوني زائر خلال أسبوعين من افتتاحه.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الثلاثاء: "أكثر من 2 مليون زائر لموسم الرياض، خلال أسبوعين فقط".

أكثر من 2 مليون زائر لـ #موسم_الرياض … خلال أسبوعين 🇸🇦فقط 💪 2M visitors to #RiyadhSeason 2023 in 2 weeks …❤️😎🇸🇦 احجزوا واستمتعوا بالفعاليات 🔥

Book your tickets now https://t.co/G1jufJ6D8U#BigTime pic.twitter.com/gG3y3cCN2K — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2023

وانطلق موسم الرياض في 28 أكتوبر الماضي تحت شعار "BigTime".

وينظم موسم الرياض في نسخته الجديدة، على مساحة تتجاوز7 مليون متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وتضم العديد من المناطق ومنها منطقة "بوليفارد هول" التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية.

كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة العديد من الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الترفيهية الفريدة.