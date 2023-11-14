إطلاق مهرجان الوليمة للطعام السعودي.. تجربة فريدة للاحتفاء بـ تراث وثقافة المملكة

تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض؛ لتحتفي من خلاله بتراث المملكة الغني، وتستعرض الثقافة السعودية عبر التعريف بالطعام السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقديم المملكة بوصفِها وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوّار تُمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقةٍ فريدة، وفي أجواءٍ خاصة بها.

فن الطهي

المهرجان يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 13 منطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة تراث فن الطهي ومنطقة للأطفال والمزرعة التفاعلية ومنطقة الأعمال ومنطقة مخصصة لكبار الشخصيات ومنطقة معرض الزيتون ومنطقة المتجر للتسوق ومنطقة العروض المسرحية ومنطقة المطاعم ومنطقة ورش العمل ومنطقة المائدة ومنطقة المسابقة ومسرح الأعمال.

ويضم المهرجان كذلك منطقة معرض الزيتون التي تقدم معلومات ثريّةٍ حول الزيتون؛ شجرته وثماره وغيرها، بدايةً من تكوينها وعلاقتها بالثقافة السعودية، بالإضافة إلى إمكانية تذوق أنواع الزيتون وشراء مختلف المنتجات. ومن المناطق التي يضمها المهرجان منطقة المتجر للتسوق وشراء منتجات من محال وعلامات تجارية محلية، ومنطقة العروض المسرحية، وتقديم الحفلات الفنية المنوعة بين الغناء، والعزف على مختلف الآلات الموسيقية والعروض الأدائية.

رؤية السعودية 2030

وتشارك جمهورية اليونان لتُقدم تراثها الغني في فنون الطهي، في خطوةٍ تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وأما منطقة المطاعم فتُقدم مطاعم متنوعة تسمح للزائر بتجربة فريدة من المأكولات، ومنطقة ورش العمل المخصصة لإقامة ورش الطهي مستقطبةً متخصصين موهوبين في فنون الطهي، بالإضافة إلى فرصة الترويج للمؤسسات الرائدة في هذا المجال، ومنطقة المائدة التي تقدم تجربة عشاء بمعايير عالمية يتم فيها تقديم أشهى الأطباق السعودية والعالمية في حفل عشاءٍ خاص، فيما تشهد منطقة المسابقة تنظيم مسابقة طهي مباشر مخصصة للأطباق السعودية، وفي الختام سيقام في مسرح الأعمال حفل جوائز جورماند، وهي مسابقة دولية لمحتوى الثقافة الطهوية.

تشجيع الشباب

ويُعد مهرجان الوليمة للطعام السعودي منصة تجمُّعٍ معرفيةٍ إثرائيةٍ تأتي في إطار توجه هيئة فنون الطهي؛ بتوفير منصة محلية تحتفي بفنون الطهي السعودي، وتقدمها بوصفِها منتجاتٍ ثقافية ذات دلالات حضارية، إلى جانب تجهيز مساحات تمكينية للطهاة السعوديين؛ لعرض مُنتجاتهم ومهاراتهم، والإسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن استقطاب روّاد الأعمال والشيف العالميين والمحليين، وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين لخلق

يسعى المهرجان إلى تشجيع الشباب السعودي على تحويل اهتمامهم بمجال الأطعمة إلى مشاريع تجارية ناجحة، وذلك من خلال توفير منصة للتعارف والتعلم والترويج للمؤسسات الرائدة في مجال الطهي.