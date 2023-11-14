ناصر الدوسري ثالث لاعب يغادر معسكر الأخضر

استبعد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني، اللاعب ناصر الدوسري عن معسكر الأخضر المقام حاليًا في مدينة الأحساء؛ وذلك لعدم جاهزيته بعد تعرضه للإصابة.

وقرر الجهاز الفني، استدعاء اللاعب عبد الإله هوساوي للوجود في المعسكر عوضًا عن الدوسري.

ويلعب هوساوي لصالح نادي الخليج مُعارًا من فريق الاتحاد هذا الموسم.

ويعدّ اللاعب ناصر الدوسري ثالث لاعب يغادر معسكر الأحساء بداعي الإصابة، إذ غادر أولاً أيمن يحيى وحل بديلاً عنه خالد الغنام.

قبل أن يتم السماح لسالم الدوسري بمغادرة معسكر الأخضر لعدم جاهزيته،وانضم ناصر الدوسري لقائمة المغادرين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب باكستان، الخميس، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.