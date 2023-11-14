تأجيل الاختبارات يعيد للطلاب ذكريات انتصار المنتخب السعودي على الارجنتين

تناقل العديد من طلاب وطالبات المملكة على وجه العموم، والمنطقة الغربية على وجه الخصوص، خبر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم غدٍ الأربعاء إلى يوم الخميس، نظرًا لوجود توقعات بحالات مطرية غزيرة على المنطقة الغربية، وربطها بذكرى الفوز التاريخي للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 على المنتخب الأرجنتيني.

وتعود هذه الذكرى بكل تفاصيلها المشابهه لما حدث في ذاك اليوم التاريخي، والتي بسببها تم تأجيل الاختبارات النهائية في ذاك اليوم، والذي صادف يوم الأربعاء.

حيث تعود هذه الأحداث مصادفةً وبعد مضي عامًا كاملًا بالخبر الذي تم إعلانه اليوم من قبل بعض إدارات التعليم بالقطاع الغربي بشأن تأجيل الاختبارات النهائية ليوم غدٍ الأربعاء المصادف لغرة شهر جمادي الأول لعام ١٤٤٥ هـ .