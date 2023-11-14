تركي الحمد ليس الأول.. إشاعات الموت تلاحق مشاهير العرب

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية نبأ وفاة الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد.

قبل أن تنفي زوجة الكاتب عبر "العربية" ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجها، مؤكدة أن خبر وفاته إشاعة.

وكتب الحمد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح»، مضيفاً: «أود أن أطمئن الجميع أنني بخير وعافية ولله الحمد".

وتابع: "وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة. شاكر ومقدر شعور الجميع".

واشتهر تركي الحمد (71 عامًا) بثلاثية أطياف الأزقة المهجورة، التي نشرت لأول مرة عام 1998.

وخلال الأونة الأخيرة، لا تكاد تنتهي أصداء شائعة وفاة أحد الفنانين العرب، حتى تحل محلها أخرى تأخذ الصدى نفسه.

وإذا كان من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي سرعة انتقال واستقبال المعلومات، فحتمًا أن من أبرز سلبياتها عدم معرفة مصدر الإشاعات.

ويظل النجم المصري عادل إمام، أحد أكثر من تناولته شائعات الوفاة، حتى في ظل فترات نشاطه وأعماله التي كان يصورها، وزادت أخيرًا بعد غيابه عن الأعمال الفنية.

كما أن شائعة وفاة المطرب السعودي محمد عبده المعروف بفنان العرب تظهر كلما سطع نجمه.

وتسببت شائعة وفاة فنان العرب الذي بدأ مسيرته الفنية في مطلع ستينيات القرن الماضي، في إصابة العديد من محبيه وجمهوره بالذعر.

كما طالت شائعات وفاة المشاهير العرب، الكاتب والروائي السعودي عبده خال، والمطربة اللبنانية فيروز، والتي تعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية.