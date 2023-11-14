6 أطعمة تقوي جهاز المناعة وتقاوم الأمراض

الحمضيات، الفواكه الحمضية مثل البرتقال أو الغريب فروت مليئة بفيتامين C المعروف بدعم المناعة، الخضروات الورقية، مثل السبانخ واللفت والكرنب غنية بفيتامين A وc المهمة لوظيفة المناعة، الثوم، يساعد مركب الأليسين ومضادات الأكسدة الموجودة داخل الثوم على محاربة العدوى ودعم جهاز المناعة، البروكلي، تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية، فهي غنية بمضادات الأكسدة، الألياف، الفيتامينات " A, C, B9 "، الزنجبيل، يمتلك خصائص مضادة للميكروبات ويساعد على تقليل الإلتهابات، اللوز، يحتوي اللوز على فيتامين E والدهون الصحية التي تعزز من امتصاص الفيتامين وهي تساعد في تقوية جهاز المناعة.