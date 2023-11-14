مغردون يتداولون خبر وفاة تركي الحمد.. وزوجته تنفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد.

قبل أن تنفي زوجته الخبر وتؤكد أنها إشاعة.

وبدوره، كتب الحمد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح"، مضيفاً: "أود أن أطمئن الجميع أنني بخير وعافية ولله الحمد".

وتابع: "وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة. شاكر ومقدر شعور الجميع".

واشتهر تركي الحمد لذي يبلغ من العمر 71 عامًا بثلاثية أطياف الأزقة المهجورة، التي نشرت لأول مرة عام 1998.