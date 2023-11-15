سالم الدوسري يصدم الهلال في ديربي النصر

كشفت تقارير صحفية أن سالم الدوسري لاعب الهلال سيغيب عن فريقه في ديربي الرياض أمام النصر بسبب الإصابة.

ويستضيف الهلال فريق النصر على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية"، فإن الفحوصات الطبية المتقدمة التي خضع لها سالم الدوسري أكدت معاناته من إصابتين في آن واحد، الأولى عبارة عن تمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، والثانية تمزق من الدرجة الأولى في ركبته.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح ألا يتمكن الدوسري من اللحاق بديربي الهلال والنصر، كونه يغيب عن ملاعب كرة القدم فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وبالتالي سيغيب صاحب الـ32 عامًا عن 3 مباريات للهلال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وتحديدا أمام الحزم، نافباخور الأوزبكي والنصر على الترتيب.

وكان سالم الدوسري أُصيب في مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم (2-0).

وينتظر أن يبدأ قائد الهلال برنامجه العلاجي في مقر ناديه خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن المنتخب السعودي استبعد سالم الدوسري من مباراتي باكستان والأردن في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.