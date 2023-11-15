إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور وتطبيق توكلنا غدًا

ينتظر الطلاب والطالبات في السعودية إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن تُعلن النتائج غدًا الخميس، وستكون هذه النتائج متاحة عبر نظام نور الإلكتروني، مما يتيح للطلاب الوصول إليها بكل سهولة وفعالية.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حددت موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445 مع انطلاق الأحد الذي يوافق 12 من نوفمبر 2023.

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هذا ويمكن الاطلاع على نتائج الطلاب على نظام نور من خلال منصة توكلنا وفقُا لاتفاق بين وزارة التربية والتعليم في السعودية وبين منصة توكلنا ويتيح للطلاب استخراج نتائج المدرسية لكافة المراحل الدراسية الاعدادية والابتدائية وغيرها من المراحل سوف يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب في المملكة.

والجدير بالذكر أن الاختبارات تستمر لجميع الصفوف الدراسية لمدة خمس أيام في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك وفقًا إلى ما تم تحديده في جدول التقويم الدراسي الذي تم إعداده من خلال وزارة التعليم، حسب خطة المنظومة الحديثة بهدف تطوير القطاع التعليمي وقد حددت الوزارة مواعيد ظهور النتائج عبر النظام التعليمي نور.

الدخول إلى نظام نور

- الدخول إلى رابط نظام نور.

- تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهوية الذي يوجد في البطاقة الوطنية.

- سيظهر للمتعلم كود تحقق يكون بإدخاله في المكان الصحيح.

- النقر على أيقونة التالي الموجودة في الأسفل.

- تظهر أمامك نافذة جديدة بها جميع التفاصيل بشأن درجات طالب.

- يمكنك طباعة درجات الاختبارات.

تأجيل الامتحانات اليوم في عدة المناطق

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار النهائي اليوم الأربعاء في مناطق جدة ومكة بسبب الحالة المطرية المتوقع هطولها بغزارة على المنطقتين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار المقرر اليوم الأربعاء إلى الخميس ما لم يصدر الدفاع المدني تحذيراته من غزارة الأمطار مجددًا والتي قد تهدد تنقلات الطلبة إلى مدارسهم.