معرض “جسور” في ألبانيا يتيح لزواره التجول افتراضيًا في “المسجد النبوي”

يقدم معرض "جسور" زواره التجول داخل المسجد النبوي الشريف افتراضياً، وذلك من خلال توفير تقنية "VR" والمعروفة بتقنية الواقع الافتراضي، حيث تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالياً في العاصمة الألبانية تيرانا.

وتمكن هذه التقنية للمستخدم المشاهدة والتجول داخل المسجد النبوي افتراضياً، وكأن ذلك واقعاً لمستخدميها، وذلك بفضل دقة وتطور هذه التقنية، التي تكون من خلال جهاز مزود بشاشات صغيرة يتم ارتدائه على عيني المستخدم.

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وأعرب العديد من زوار المعرض عن سعادتهم بهذه التقنية، وخوضهم هذه التجربة، التي تحاكي الواقع لزوار المسجد النبوي الشريف، حيث تمكنوا خلالها على التعرف على تفاصيل كثيرة داخل المسجد، إضافةً للاهتمام الذي يحضى بها الحرمين الشريفين من قبل القيادة الرشيدة.

يذكر أن هذه النسخة من معرض "جسور" هي النسخة الثانية، وتستمر حتى الـ 24 من نوفمبر الجاري، حيث أقامت وزارة "الشؤون الإسلامية" العام الماضي النسخة الأولى في العاصمة التايلندية بانكوك.