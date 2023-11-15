غرس نحو 18 ألف شجرة بالجوف ضمن حملة “لنكن قدوة”

أشرف فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة على سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لحملة "لنكن قدوة" بمنطقة الجوف التي دشنها فرع الوزارة لتشجير المقرات التابعة للفرع والجهات المشتركة.

وتجول الفريق الذي ضم المستشار عبدالله الأحمري والمستشار محمد العجيمي، على عدد من المواقع المستهدفة بالتشجير لمتابعة ما تم تنفيذه من الحملة التي تستهدف غرس نحو 18 ألف شجرة. كما شاهد عرضاً مرئياً بما تم من أعمال.

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ونوّه فريق الوزارة خلال لقائه أمس، بمدير عام الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي، بالجهود المبذولة من الجميع لإنجاح الحملة، مشيداً بما تحقق من نتائج ونسبة إنجاز أعمال التشجير في المواقع المستهدفة.

الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي لتعزيز الاستدامة البيئية، وتشجير مقرات فرع الوزارة، وزيادة المساحات الخضراء داخل النطاق الحضري وخارجه من خلال زراعة الشتلات في مباني وزارة البيئة والمياه والزراعة بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة الجوف.