ياسين بونو يتربع على عرش دوري روشن

تربع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، على عرش دوري روشن السعودي للمحترفين قبل فترة التوقف الدولي بعد مرور 13 جولة فقط من الموسم الحالي.

وانضم ياسين بونو إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 21 مليون يورو، ليظهر بأداء مميز مع "الزعيم".

وأسهم صاحب الـ32 عاما في تربع الهلال على عرش صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة، متفوقا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك في دوري روشن

وأظهر ياسين بونو تفوقه على كل حراس المرمى بمسابقة دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم، حيث فرض نفسه كأكثر الحراس خروجًا بشباك نظيفة.

وخرج بونو بشباك نظيفة في 7 مباريات، متفوقا على البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد الذي حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات حتى الآن.

وجاء خلف بونو وغروهي كل من البرازيلي مايلسون حارس التعاون والسنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي بعد خروجهما بشباك نظيفة في 5 مباريات.

وتفوق بونو على منافسيه رغم أنه خاض مباريات أقل، حيث شارك في 11 لقاء، عكس مارسيلو غروهي ومايلسون الذين شاركوا في الجولات الـ13 كاملةً.

قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك بعد 13 جولة

المغربي ياسين بونو (الهلال)

7 مباريات من 11 مشاركة

البرازيلي مارسيلو غروهي (الاتحاد)

6 مباريات من 13 مشاركة

البرازيلي مايلسون (التعاون)

5 مباريات من 13 مشاركة

السنغالي إدوارد ميندي (الأهلي)

5 مباريات من 13 مشاركة

البرتغالي أندريه موريرا (الرائد)

4 مباريات من 12 مشاركة

الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (الفيحاء)

4 مباريات من 13 مشاركة

البرازيلي باولو فيكتور (الاتفاق)

4 مباريات من 13 مشاركة

السعودي نواف العقيدي (النصر)

3 مباريات من 11 مشاركة

الكوري الجنونبي كيم سيونج جيو (الشباب)

3 مباريات من 13 مشاركة