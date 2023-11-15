مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لمساعدة الشعب الفلسطيني

غادرت اليوم الأربعاء، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة وتحمل على متنها 35 طناً من المساعدات المتنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

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وذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة لأغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.