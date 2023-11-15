القيادة تبعث برقية تهنئة إلى ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى ملك بلجيكا، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إلى ملك بلجيكا، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.