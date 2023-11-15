انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال أكتوبر الماضي

انخفض معدل التضخم في السعودية ووصل إلى 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث بلغ 1.7%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء

وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.6٪ في شهر أكتوبر لعام 2023م، وهو أقل من سبتمبر الماضي، حيث كان عند 1.7٪، محققًا استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي.

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وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 109.86 نقطة خلال أكتوبر 2023 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 108.11 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2022.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويقاس ارتفاعه وانخفاضه بالمقارنته مع الشهر الذي سبقه.

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ويعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.