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رسميا.. شالكه يعلن رحيل مدير الكرة بالنادي

15 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن بيتر نابل سيرحل عن منصب مدير الكرة في النادي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد نابل /57 عاما/ مع شالكه في الصيف المقبل ولن يجرى تمديد التعاقد، حسب ما أعلنه النادي.

وأوضح شالكه أن نابل أبلغ المجلس الإشرافي بأنه لن يكون مستعدا للاستمرار في منصبه بعد نهاية العقد.

وقال أكسل هيفر رئيس المجلس الإشرافي :"شهدت الأشهر الأخيرة محادثات جيدة اتسمت بالاحترام المتبادل، لذها لم نندهش إزاء قرار بيتر."

وأضاف: "أدى بيتر أدوارا مهمة في المزيد من التطور بالنادي.. ونحن نرى بالفعل نتائج إيجابية."

يذكر أن شالكه يحتل المركز الـ16 في دوري الدرجة الثانية الألماني بعد هبوطه من البوندسليجا في الموسم الماضي.