رسميا.. شالكه يعلن رحيل مدير الكرة بالنادي

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن بيتر نابل سيرحل عن منصب مدير الكرة في النادي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد نابل /57 عاما/ مع شالكه في الصيف المقبل ولن يجرى تمديد التعاقد، حسب ما أعلنه النادي.

وأوضح شالكه أن نابل أبلغ المجلس الإشرافي بأنه لن يكون مستعدا للاستمرار في منصبه بعد نهاية العقد.

Peter Knäbel wird den #S04 auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison 2023/2024 verlassen ℹ️ Mehr dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) November 15, 2023

وقال أكسل هيفر رئيس المجلس الإشرافي :"شهدت الأشهر الأخيرة محادثات جيدة اتسمت بالاحترام المتبادل، لذها لم نندهش إزاء قرار بيتر."

وأضاف: "أدى بيتر أدوارا مهمة في المزيد من التطور بالنادي.. ونحن نرى بالفعل نتائج إيجابية."

يذكر أن شالكه يحتل المركز الـ16 في دوري الدرجة الثانية الألماني بعد هبوطه من البوندسليجا في الموسم الماضي.