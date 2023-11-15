“الأخضر” يسعى لكسر ثاني أطول سلسلة سلبية في تاريخه ضد باكستان

يفتتح المنتخب السعودي مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، غدا الخميس، عندما يستقبل نظيره الباكستاني في الأحساء لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات "الدور الثاني"، قبل أن يحل ضيفا على الأردن بعدها بخمسة أيام بالجولة الثانية.

ويلعب الأخضر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات الأردن وطاجيكستان وباكستان علمًا بأن كل مجموعة يتأهل منها الأول والثاني إلى الدور الثالث من التصفيات والذي سيتم خلاله تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026.

ويبحث الأخضر عن الفوز الأول له منذ انتصاره على المنتخب اليمني بنتيجة 2-0 بالجولة الأولى من بطولة كأس الخليج التي جرت في مدينة البصرة العراقية يوم 6 يناير الماضي، حيث لم يذق المنتخب منذ هذا الوقت طعم الفوز سواء على المستوى الرسميً أو الودي.

ويبحث المدرب الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني، عن أول انتصار مع المنتخب السعودي لاسيما وأن مواجهة باكستان ستكون هي الأولى له على الأراضي السعودية.

وكان مانشيني بدأ مهمته مع الأخضر بوديتين في نيوكاسل أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية حيث خسر أمام كوستاريكا 1-3 ثم سقط أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل أن يخوض وديتين أخرتين في البرتغال حيث تعادل مع نيجيريا 2-2 قبل الخسارة أمام مالي 1-3.

وقبل تولي مانشيني قيادة المنتخب السعودي، خسر "الأخضر" في بطولة كأس الخليج أمام العراق 0-2 وعمان 1-2، ثم تلقى هزيمتين جديدتين في مباراتين وديتين على يد فنزيولا وبوليفيا بنفس النتيجة 1-2.

ولم يعرف المنتخب السعودي بذلك طعم الفوز في 8 مباريات حتى الآن، محققا بذلك ثاني أطول سلسلة لا فوز في تاريخه والأطول منذ 41 عاما، متجاوزا بذلك سلسلة الـ7 مباريات بلا فوز التي تحققت في 4 مناسبات.

وتكونت السلسلة السلبية الأطول في تاريخ المنتخب السعودي من 10 مباريات متتالية بلا فوز، وتحقتت في عام 1982 وتحديدا من 28 أكتوبر 1981 وحتى 26 مارس 1982.

أكثر عدد مرات المباريات المتتالية بدون فوز في تاريخ المنتخب السعودي