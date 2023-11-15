فلكية جدة: هلال جمادى الأولى يزين السماء اليوم ويرى بالعين المجردة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأربعاء، إنه بعد غروب شمس اليوم، سيتم رصد هلال القمر لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي، مشيرة إلى أنه سُيرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

وذكر أنه خلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

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وأشار أبو زاهرة، إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران أول أمس الاثنين 13 نوفمبر عند الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها مُنهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئاً دورة جديدة حول الأرض.

وقال رئيس الجمعية الفلكية إنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل, وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.