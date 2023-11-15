يونيون برلين يعلن الاستغناء عن أورس فيشر

أعلن نادي يونيون برلين الألماني اليوم الأربعاء الاستغناء عن خدمات المدير الفني اورس فيشر، وذلك بعد إخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال 14 مباراة متتالية وتراجعه إلى قاع جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا).

وذكر يونيون برلين في بيان :"يونيون برلين ومديره الفني اورس فيشر بصدد الانفصال على الفور. القرار المشترك اتخذ من قبل ديرك زينجلر رئيس يونيون وفيشر شخصيا خلال اجتماع عقد بعد ظهر الاثنين."

وأوضح النادي أن ماركو جروته مدرب فريق تحت 19 عاما سيتولى تدريب الفريق الأول مؤقتا حتى إشعار آخر.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

وقال فيشر :"حاولنا كثيرا، وقد قدم الفريق الكثير من الجهد، لكن هذا لم يؤت ثماره من حيث النتائج. أنا ممتن للغاية إزاء الثقة التي دائما ما كنت أحظى بها هنا."

وأضاف :"مع ذلك، من الصواب إجراء تغيير الآن. أحيانا يساعد وجود وجه مختلف وطريقة مختلفة في التعامل مع الفريق، على إحداث تطوير."

وكان فيشر قد تولى تدريب يونيون برلين في يوليو 2018 وقاد الفريق إلى الصعود للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) في 2019 .

وفي المواسم الثلاثة الماضية، قاد فيشر فريق يونيون برلين لاحتلال المراكز السابع والخامس والرابع في الدوري الألماني، والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي ثم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لكن في الموسم الحالي، لم يتمكن المدرب من تكرار العروض الناجحة رغم التعاقد مع أسماء كبيرة مثل لاعب خط الوسط روبين جوسنس والمهاجم كيفن فولاند والمدافع ليوناردو بونوتشي.

وتراجع يونيون برلين إلى المركز الثامن عشر الأخير في البوندسليجا بعد هزيمته أمام باير ليفركوزن المتصدر صفر / 4 يوم الأحد الماضي، وهي الهزيمة التاسعة على التوالي في الدوري.

وسلطت الأضواء بشكل كبير على مشاركة يونيون برلين في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، لكن الفريق خسر ثلاث مباريات وحصد نقطة واحدة عبر التعادل قبل أيام مع نابولي الإيطالي.

كذلك ودع يونيون برلين منافسات كأس ألمانيا إثر هزيمته أمام شتوتجارت في الدور الثاني.