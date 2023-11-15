ضبط مخالفًا لنظام البيئة عرض كائنات فطرية دون ترخيص في الرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن ضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لعرضه عدد 25 كائنًا فطريًا بدون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيانها، أن من بين الكائنات الفطرية 13 كائنًا مهددًا بالانقراض: 8 وبور برية و3 ثعالب برّيه و2 نيص، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

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وأكدت في البيان، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة كون بعض الكائنات مهدد بالانقراض، وتسليم الكائنات لجهة الاختصاص، مشيرة إلى أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض دون ترخيص إلى 5 آلاف ﷼ لكل كائن.

وفي نهاية البيان، حثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.