بتقنية استثنائية.. يويفا يكشف عن الكرة الرسمية ليورو 2024

أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الستار اليوم الأربعاء عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وفي فعالية خاصة أمام الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين التي ستستضيف نهائي يورو 2024، جرى تقديم الكرة الرسمية للبطولة وتحمل اسم "فوسباليبي" وهي كلمة ألمانية تعني "حب كرة القدم".

وتحمل الكرة تصميما "مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة"، حسب ما ذكره يويفا.

❤️ ⚽ UEFA and @adidasfootball are proud to present 𝑭𝑼𝑺𝑺𝑩𝑨𝑳𝑳𝑳𝑰𝑬𝑩𝑬, the Official Match Ball of #EURO2024!

🌐 For the first time at a UEFA EURO, the ball features @adidas Connected Ball Technology: ⬇️

— UEFA (@UEFA) November 15, 2023