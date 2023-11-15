بتقنية استثنائية.. يويفا يكشف عن الكرة الرسمية ليورو 2024

أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الستار اليوم الأربعاء عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وفي فعالية خاصة أمام الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين التي ستستضيف نهائي يورو 2024، جرى تقديم الكرة الرسمية للبطولة وتحمل اسم "فوسباليبي" وهي كلمة ألمانية تعني "حب كرة القدم".

وتحمل الكرة تصميما "مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة"، حسب ما ذكره يويفا.

❤️ ⚽ UEFA and @adidasfootball are proud to present 𝑭𝑼𝑺𝑺𝑩𝑨𝑳𝑳𝑳𝑰𝑬𝑩𝑬, the Official Match Ball of #EURO2024! 🌐 For the first time at a UEFA EURO, the ball features @adidas Connected Ball Technology: ⬇️ — UEFA (@UEFA) November 15, 2023

ويغطي اللون الأبيض الجزء الأكبر من سطح الكرة، مع حواف ومنحنيات ونقاط ملونة.

كذلك تظهر على الكرة رسوم توضيحية للاستادات المستضيفة للبطولة وذلك بجانب أسماء المدن.

وتتميز كرة اليورو بتقنية الكرة المتصلة، التي ستوفر البيانات التي ستساعد في قرارات تقنية الفيديو "VAR".

وسترسل تلك التقنية بيانات دقيقة عن الكرة إلى حكام تقنية الفيديو في الوقت الفعلي للمباريات، مما يساهم في تقنية التسلل شبه الآلية