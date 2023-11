5 جامعات سعودية ضمن أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف “تايمز”

حصدت الجامعات السعودية 5 مراكز، ضمن أفضل 10 مراكز بين الجامعات العربية في تصنيف "تايمز" للتعليم العالي، الذي صدر اليوم الأربعاء.

واحتلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) المركز الأول في القائمة بين الجامعات العربية المختلفة، وهي المرة الأولى التي تحصد هذا المركز، حيث كانت في المركز الثاني بالعام السابق 2022م.

وحصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 94.6 نقطة من أصل 100 نقطة، يليها جامعة خليفة من الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على 91.4 نقطة.

The results for the Arab University Rankings 2023 have just been published. Here’s the list of the region’s best institutions, led by Saudi Arabia’s @KAUST_News which climbs up to the top spot.https://t.co/L1RUvaqEVU#THEArab pic.twitter.com/jfxcsz7ttV

