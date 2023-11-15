اقتحام مجمع الشفاء الطبي يتصدر اهتمامات الصحف العربية والعالمية

تصدر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة فجر اليوم الأربعاء اهتمامات الصحف العربية والعالمية، لاسيما بعد تقارير بأن القوات الإسرائيلية أخضعت عددا من الأطباء والنازحين في المستشفى للتحقيق.

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وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت مجمع الشفاء الطبي في غزة فجر اليوم، وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش في جميع أقسام وغرف المستشفى، كأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والقلب، حيث تتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفى كملاذ لمقاتليها ومركزًا لقيادتها الرئيسي، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى وحماس.

وأبرزت "الشرق الأوسط"، ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، بأنه لا يوجد ما يشير إلى وجود المحتجزين لدى حركة حماس داخل مستشفى الشفاء، حيث أكدت أنه "لا يوجد ما يشير إلى وجود الرهائن داحل مستشفى الشفاء وعمليات المسح مستمرة".

كما شكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام "الحرة"، حيث أفردت تعليق البيت الأبيض على الاقتحام من خلال تصريحات متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

حيث قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار في محيط المستشفى تجنبًا لوقوع ضحايا من الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية.

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فيما نقلت "فرانس 24"، تصريحات منظمة الصحة العالمية، والتي عبرت خلالها عن قلقها البالغ من اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة المحاصر، حيث أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء تثير القلق العميق، مشيرًا إلى فقد الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في المستشفى.

وكانت تقديرات الأمم المتحدة أشارت الى وجود 2300 شخص على الأقل داخل المجمع، بينهم مرضى وأفراد طواقم طبية ونازحون.

كما أبرزت "الشرق" تصريجات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي عبرت خلالها عن "قلقها العميق" إزاء عواقب اقتحام مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة أنه "يجب حماية المرضى والطاقم الطبي والمدنيين في جميع الأوقات".

كذلك بينت "الشرق"، ما ورد من شهادات عبر عدد من شهود العيان على اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، حيث أكد أحدهم بأن أكثر من ألف شخص في ساحة المستشفى رفعوا أيديهم فوق رؤوسهم وبعضهم اضطره الجيش الإسرائيلي لخلع ملابسه، فيما أوضح شاهد عيان أن الجنود أجروا عمليات تفتيش دقيقة داخل الغرف، وأيضاً في ساحة المستشفى، وسمع إطلاق النار بكثافة في الهواء لتخويف الناس، كما نقلت على لسان أحد الأطباء بمستشفى الشفاء بأن الجيش الإسرائيلي وضع بوابة إلكترونية مقابل قسم الطوارئ للتفتيش.

بدوره نقل "بي بي سي عربي" تصريحات أطباء داخل مجمع الشفاء الطبي، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي قد حذرتهم من الاقتراب من النوافذ أو التحرك من المباني الداخلية للمستشفى، حيث قال الدكتور محمد العبيد، جراح العظام بالمستشفى، إن 15 طبيبا من مختلف التخصصات تجمعوا في غرفة واحدة داخل مبنى الجراحة العامة، مشيرًا إلى أن عددا من الدبابات كانت تطوق المستشفى من الداخل.

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رويترز نقلت عن حركة حماس بيانها التي حملت خلاله جيش الاحتلال وقادته والرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى تبنّي البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية.

كما ذكرت رويترز عن حماس تصريحها بأن ما قالته الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بأن معلومات مخابراتية تؤيد الاستنتاج الذي توصلت إليه إسرائيل بأن الحركة تقوم بعمليات في مستشفى الشفاء كانت بمثابة الضوء الأخضر للاقتحام.

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