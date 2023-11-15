“البيئة” تنظًم معرض نظم المعلومات الجغرافية للمنظومة

تسهم نظم المعلومات الجغرافية في البيئة برصد ومراقبة الظواهر البيئية، اختيار أنسب المواقع لإقامة المتنزهات والموائل الحيوية، ودراسة تقيم الأثر البيئي وتحديد المناطق المعرضة للخطر البيئي.كما تسهم في المياه بتقدير كميات المياه الجوفية وتحديد مناسيبها وجودتها، رسم وتحديد مسارات مجاري الأودية وتحديد مواقع الفيضانات، واختيار أنسب المواقع لإقامة السدود وخزانات المياه وحفر الآبار، وتسهم أيضا في الزراعة من خلال حصر الحيازات الزراعية ومساحات المحاصيل وإنتاجها وأنواعها، تطوير خرائط الميز النسبية للمناطق الزراعية والحيوانية والسمكية، وتصنيف التربة من حيث خصائصها ومدى ملاءمتها للزراعة.