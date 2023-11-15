مذكرة تفاهم بين الصندوق الثقافي ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية لدعم روّاد الأعمال الثقافية

وقع الصندوق الثقافي مذكرة تفاهم مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي في مدينة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل، والرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري.

وتأتي المذكرة انطلاقًا من دور الصندوق بتعزيز التكامل بين القطاعات المساهمة في دعم وتمكين القطاع الثقافي، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية في طريق تكوين شراكات حيوية بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي، وتعظيم أثر مساهماتها في زيادة الفرص لروّاد القطاع وتنمية الاقتصاد غير النفطي.

واشتملت أوجه التعاون على تبادل الخبرات والاستشارات والمعارف بين الصندوق الثقافي ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية وتطوير برامج مشتركة تسهم في تنمية القطاع، بالإضافة إلى تعزيز دور "المدينة" كحاضن ومستضيف لمجموعة من المشاريع الثقافية عامةً، والمشاريع المدعومة من الصندوق على وجه الخصوص.

الصندوق الثقافي تأسس في عام 2021 بصفته صندوقاً تنموياً يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من بدء أعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد مدينة مسك أول مدينة غير ربحية من نوعها تسهم في تحقيق أهداف مؤسسة محمد بن سلمان (مسك).

وتهدف رؤية المدينة، في أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وأن تشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية, وستسهم المدينة في تحقيق أهداف "مسك" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل، من خلال نشر الوعي حول مجالات العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي، ومن حيث الفرص وبرامج التدريب التي سيوفرها للشباب، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المدينة خدمات تساهم في خلق بيئة جذابة لجميع المستفيدين من عروض المدينة.