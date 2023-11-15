الأخضر تحت 23 يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن.. و”باحسين” يلتحق بالقائمة

واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها مران تكتيكي تم العمل من خلاله على البناء، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الخميس تدريباته على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحضيرًا لأولى مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية في الخبر، والتي يستضيف فيها منتخب الأردن يوم السبت المقبل.

من جهة أخرى، التحق اللاعب أحمد باحسين بمعسكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني لأخضر تحت 23 عام.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته "العاشرة" في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.