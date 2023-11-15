القبض على 22 مواطنا ومقيما بتهم تهريب مخدرات وارتكاب حوادث جنائية بأماكن متفرقة بالمملكة

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

حاول المتهمون تهريب 90 كيلوجراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لارتكابهم حوادث جنائية.

وأفاد الأمن العام عبر حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) بأن تلك الحوادث تمثلت في فتح غرب الكهرباء والاستيلاء على ما بها من كابلات وقواطع نحاسية والمتاجرة بها.

وأضاف أن المتهمين جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبضت شرطة محافظة جدة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.