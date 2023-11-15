المسحل: البريكان ليس المهاجم الوحيد.. ونحترم خيارات المدرب

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على احترامه لاختيارات المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني، لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

واستبعد روبرتو مانشيني الثلاثي محمد كنو وسلطان الغنام وفراس البريكان، وضم في المقابل الكثير من العناصر الشابة.

وقال المسحل في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا توجد قائمة للمنتخب تصدر إلا يوجد عليها خلاف، والمدرب هو أكثر شخص حريص على انضمام لاعبين يترجمون أهدافه، ونحترم خيارات المدرب".

وأضاف: "بعض اللاعبين لا يشاركون بعدد الدقائق المطلوبة، وهناك تنسيق بين الجهاز الفني بالمنتخب والأجهزة في الأندية".

وتابع: "فراس البريكان ليس المهاجم الوحيد لدينا، صحيح يعد من أفضل المهاجمين، ولكن القرار الأخير للمدرب".

وعن اختيار ملعب الفتح الجديد لاستضافة مباراة السعودية وباكستان، علق: "نحن دائماً نحرص على اللعب في الملاعب التي تكون من دون مضمار، مثل ملاعب الفتح والجوهرة والأول بارك، حيث تكون الجماهير أقرب من أرض الملعب، كما أن المدربين يفضلون ذلك".

ويستضيف المنتخب المنتخب الوطني نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.