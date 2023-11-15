الاتفاق يكثف تحضيراته استعدادًا للاتحاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعبه بالنادي.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات "فارس الدهناء" لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين التقوية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية.

قبل أن يخوض تقسيمة من شوطين على جزء من الملعب، واختتم المران بالجري مع المعد البدني.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة.