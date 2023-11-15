الروائي محمد جبران لـ”الوئام”: علينا بناء أمجادنا وحضارتنا الخاصة.. وفهم آخر مستجدات المعرفة والثقافة

تُنظِّم هيئة الأدب والنشر والترجمة، معرض جدة للكتاب ضمن مبادرة معارض الكتاب، والذي يعدّ إحدى المبادرات الاستراتيجية لها.

ويُقام معرض جدة للكتاب بهدف التوسّع في إقامة معارض الكتاب في المملكة العربية السعودية؛ كون المعرض نافذة ثقافية تعمل على جمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من جميع المؤسسات المحلية والدولية.

يأتي ذلك في ضوء سعي المملكة لتكون منصة رئيسية في صناعة النشر، لتوافق بذلك رؤيتها الاستراتيجية للثقافة 2030.

ومِن المقرر أن تبدأ فعاليات معرض جدة للكتاب من 7 وحتى 16 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن تشهد نسخة معرض جدة للكتاب 2023 مشاركة نحو 400 دار نشر دولية وعربية ومحلية، وينفّذ معرض جدة للكتاب خلال برنامجه الثقافي حزمة من الفعاليات والأنشطة، بحيث يوفّر تجربة ثقافية متكاملة.

نافذة المعرفة

ويعدّ معرض جدة للكتاب رابع معرض للكتاب تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال هذا العام، بعد إقامة معرض الشرقية للكتاب في مارس الماضي، وتلاه معرض المدينة المنورة للكتاب الذي أقيم في يونيو الماضي، وبعدهما معرض الرياض الدولي للكتاب الذي نظّمته نهاية شهر سبتمبر الماضي، لدعم وصول الكتب لأكبر شريحة ممكنة.

يقول محمد جبران، الكاتب الروائي وسفير جمعية الأدب في منطقة الباحة، إن "معارض الكتب وبرامجها الثقافية المصاحبة تشكّل نافذة مهمة للمهتمّين بالأدب والثقافة والمعرفة".

ويضيف محمد جبران، في تصريحات خاصة لـ"الوئام"، أن "معارض الكتب تسهم بشكل جذاب في نشر الوعي القرائي والمعرفي في أوساط شرائح المجتمع المختلفة، وذلك من خلال تحفيز فضولهم لزيارتها والتجوّل بين دور النشر العربية والعالمية الكبيرة لاقتناء آخر إصداراتها الثقافية والأدبية والعلمية".

وبشأن استعادة أمجاد العرب ثقافيًّا ومبادرات إحياء الجذور لنشر الثقافة والمعرفة وتبصير الأجيال بماضي الأجداد لبناء مستقبل أفضل، يقول جبران: "لماذا نُحاول استعادة أمجاد العرب؟! تلك أمّة قد خلت.. كان لها ظرفها المختلف.. نحن الآن في وقت ومرحلة لن ينتظر منك العالم العودة أولًا إلى الوراء ثم التقدّم والبحث عن الجديد.. سيتخطّاك وبسرعة فائقة.. الزمن لن يترك لنا الفرصة للتفكير طويلًا.. علينا بناء أمجادنا وحضارتنا الخاصة بنا من خلال قراءة وفهم والعمل بآخر مستجدات العلم والمعرفة والثقافة".

ويختتم الروائي والقاص محمد جبران تصريحاته لـ"الوئام"، متحدّثًا عن أن آخر أعماله الأدبية تحت الطباعة الآن ومِن المقرّر أن يُشارك في معرض جدة للكتاب، وهو مجموعة قصصية اسمها: "ولادة من رماد".