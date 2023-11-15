بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال.. بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبرم اتفاقيات تمويلية بملتقى راد في المنطقة الشرقية

بحضور ورعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، شارك بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرض راد الشرقية التي تنظمه غرفة المنطقة الشرقية ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال المقام في مدينة الظهران خلال الفترة 13- 15 نوفمبر، وذلك بهدف توفير المزيد من الخيارات والمنتجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لاستدامة ونمو هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه المشاركة تعزيزا لمساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة للقطاع وشملت المشاركة توقيع عدة مبادرات تمويلية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات تمويلية أهمها: شركة التيسير العربية للتمويل بمبلغ تمويل يصل إلى 300 مليون ريال، وشركة تمويل الأولى للتمويل بمبلغ تمويل يصل إلى 305 ملايين ريال ضمن برنامج التمويل منخفض التكلفة.

كما شهدت الفعالية إقبالا كبير لمبادرة تمويلك بيومين التي تهدف إلى تقديم خدمة بقيمة مضافة لأصحاب المنشآت على تسريع وتسهيل الإجراءات التمويلية وتقديم الخدمة خلال يومين فقط بإجراءات رقمية وميسرة لتعزيز الاستدامة المالية للمنشأة وتسريع وتيرة النمو، وهي خدمة تمويلية تقدم لزوار الملتقى من رواد ورائدات الأعمال بمعرض راد الشرقية في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغرة والمتوسطة.