متحدث “المواصفات والمقاييس والجودة” يكشف الطريقة الأنسب لعمل قدر الضغط الكهربائي

قال المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، إن قدر الضغط الكهربائي الأفضل استخداماً للمنازل لا يفترض أن يتجاوز 25 لتراً، مشيرا إلى أن الضغط أعلى من ذلك يمكن استخدامه في المناطق التجارية والتي تتوفر فيها احتياطات سلامة بشكل أكبر.

وأضاف المهندس وائل الذياب في مقابلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" أن قدور الضغط الكهربائية لها مميزات كبيرة منها التوقيت وبعض عناصر السلامة الجديدة التي أضافتها بعض الشركات مثل بعض الحساسات وصمامات أمان وفتحة لتسرب البخار من خلال الغطاء نفسه.

وأشار إلى أن البعض يهمل إغلاق الغطاء بشكل كامل، لافتا إلى ضرورة عدم ملء القدر أعلى من الحد المسموح به ويجب ألا يتجاوز النصف تقريبا.