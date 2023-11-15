الأخضر يختتم استعداده للقاء باكستان ضمن التصفيات الآسيوية

اختتم المنتخب الوطني، الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب باكستان، الخميس، على "ملعب نادي الفتح"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم وعضو مجلس الإدارة نعيم البكر.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي الفتح تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ.

قبل أن يطبق جمل تكتيكية، بعدها أجرى مانشيني تقسيمه على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب ياسر الشهراني برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

فيما انتظم اللاعب عبدالإله هوساوي في معسكر الأخضر صباح اليوم وشارك في الحصة التدريبية.