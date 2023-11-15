ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه السادس

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه السادس لموسم 1445هـ، عصر اليوم الأربعاء، بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول مفتوح الدرجات (للخيل العربية) (3 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققه الجواد (تومان "قطر") للمالك علي السلوم.

الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (4 سنوات) على مسافة 1400م حققه الجواد (حيادي) للمالك عبدالله السريع.

الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات مواليد (2021م ) على مسافة 1400م حققه الجواد (ايفا) للمالك حمد الحصين.

الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات مواليد (2020م) على مسافة 1400م حققه الجواد (قرب الوعد) لإسطبل ذيب المراقب.

الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة (3 سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد (يواجه) للمالك حمد الحصين.

الشوط السادس إنتاج محلي ربحت (من 1 إلى 3) (4 سنوات فأكبر) (للخيالة المتمرنين) و على مسافة 1600م حققه الجواد (بريمان) للمالك خالد الصغير.

الشوط السابع مفتوح الدرجات (3 سنوات فأكبر) والرئيس على مسافة 1600م حققه الجواد (دايان) لإسطبل الحسان.

الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) (3 سنوات فأكبر) على كأس الدعم السادس المقدم من نادي سباقات الخيل وعلى مسافة 1600م حققته الفرس (عوالم) للمالك عبدالعزيز الشاوي.

الشوط التاسع إنتاج محلي مفتوح الدرجات مواليد (2020م) على مسافة 1800م, وجائزته سيارة مقدمة من سعادة الأستاذ عادل الجمعان، حققه الجواد (كحلية دلمون) لإسطبل دلمون.

وفي نهاية الحفل توّج مدير عام الميدان كأس الحفل السادس لخيال الفرس (عوالم) إياد الطريسي.