البرلمان العربي يدعو لتدخل دولي فوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل الفوري والعاجل لإيقاف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من شهر في قطاع غزة، وإيقاف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي بحق سكان القطاع، وتوفير المساعدات الإغاثية اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء.

وطالب في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة إعلان الاستقلال الـ35 لدولة فلسطين، برلمانات واتحادات وشعوب العالم الحر بالتدخل لإيقاف هذه المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يمارس ضده صور جرائم الحرب كافة.

وجدد البرلمان العربي، التأكيد على دعمه التام والمتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002.