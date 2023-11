رودي جارسيا يودع جماهير نابولي برسالة مؤثرة

علق مدرب نابولي السابق رودي جارسيا، على قرار إقالته من تدريب الفريق الإيطالي بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم.

وأعلن نابولي في بيان رسمي، الثلاثاء، إقالة جارسيا من منصبه، كما أعلن النادي الإيطالي تعيين والتر ماتزاري ليكون المدرب الجديد لفريق الجنوب.

وكتب جارسيا عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم تكن هذه هي الطريقة التي تخيلتها لتوديع جماهير نابولي الذين دعموا نجاحي منذ اليوم الأول".

وأضاف: "خالص شكري وتمنياتي بحظ سعيد في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، للجماهير واللاعبين والأشخاص المقربين من الفريق".

Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League.

