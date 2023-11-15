الأمير فهد بن جلوي يرأس اجتماع الأكاديمية الأولمبية السعودية

ترأس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس الإدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية، اجتماع اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء الإدارة، وذلك في مقر الأكاديمية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وناقش الاجتماع، الأنشطة والإنجازات التي نفذتها الأكاديمية أعوام 2021 – 2023، وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الدولية، وإقامة أنشطة اليوم الأولمبي، وتنفيذ والمشاركة في عدد من الدورات بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية.

كما تمت الموافقة على الخطط المقترحة لعام 2024، في جوانب تطوير الإستراتيجية، وبناء وتطوير المحتويات التعليمية، والمركز الأولمبي للأبحاث، والمنصة الإلكترونية، والشراكات، إضافة للتقارير المالية والإدارية.

واعتمد الاجتماع، تعيين كلاً من البتول باروم رئيسًا تنفيذيًا للأكاديمية، وعلي علي عون مستشارًا لسمو رئيس مجلس الإدارة، وتسمية الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن عضوًا لمجلس الإدارة.