مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

توّج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أكتوبر الماضي بعدما ساهم في اقتراب فريقه إلى صدارة ترتيب الدوري.

ونجح باريس سان جيرمان في تصدر ترتيب الدروي الفرنسي أول مرة هذا الموسم بعد فوزه على بعد فوزه على ريمس في المباراة الأخيرة بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من البطولة.

وأعلن الدوري الفرنسي عبر حساباته الرسمية عن فوز مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

وتعتبر هذه هي المرة العاشرة الذي يفوز فيها النجم الفرنسي بهذه الجائزة، مما يجعلها هذه المرة مميزة بعدما أصبح مبابي أول لاعب وصل إلى هذا الإنجاز.

وشارك مبابي مع العملاق الباريسي في 3 مباريات بالدروي الفرنسي خلال شهر أكتوبر، نجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.