الشهراني يغيب عن مواجهة باكستان بسبب الإصابة

تأكد غياب ياسر الشهراني، ظهير أيسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن مواجهة باكستان اليوم، الخميس، بسبب إصابته في عضلة الساق.

ويستعد الأخضر لمواجهة باكستان اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشعر الشهراني بآلام في عضلة الساق خضع بعدها لجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الجهاز الطبي ولم يتمكن من إكمال التدريبات.

وينضم الشهراني إلى قائمة المصابين التي يعاني منها الأخضر في المعسكر الحالي، مثل أمين يحيي وسالم الدوسري وناصر الدوسري.

واختتم المنتخب الوطني، الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره الباكستاني على "ملعب نادي الفتح".

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم وعضو مجلس الإدارة نعيم البكر.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي الفتح تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ.

قبل أن يطبق جمل تكتيكية، بعدها أجرى مانشيني تقسيمه على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.