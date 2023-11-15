مكة المكرمة في الصدارة.. وجهات داخلية تجذب المواطنين في إجازة الفصل الدراسي الأول

مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول، التي تستمر 9 أيام ابتداءً من الخميس المقبل، ازداد الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية في المملكة.

وتتصدر مكة المكرمة والمدينة المنورة قائمة الوجهات الأكثر رغبة.

مكة المكرمة

تتفوق مكة المكرمة كوجهة سياحية رئيسية، حيث يتوجه السعوديون إلى الحرم المكي لأداء العمرة خلال الإجازة.

المدينة المنورة

تحتل المدينة المنورة المركز الثاني وترتفع أسعار الغرف الفندقية بنسبة 40%، نظرًا للإقبال المتزايد على زيارة المسجد النبوي الشريف.

ينبع

تتميز سياحة ينبع بالأنشطة البحرية الشتوية الممتعة والمتنوعة، مع جزرها البحرية والمنتجعات المزدهرة.

العلا

تمتاز العلا بوجود وادٍ خصب وتضاريس فريدة، مما يجعلها وجهة جذابة بالتنوع الطبيعي والتاريخي، من مدائن صالح إلى جبل الفيل.

جدة

تتنوع أماكن السياحة في جدة بفضل موقعها على البحر الأحمر، ويبرز كورنيش جدة بمرافقه الترفيهية كواحد من الأماكن الرائجة.

حائل

تعتبر حائل وجهة مثالية لمحبي التاريخ والطبيعة، حيث تتميز بتضاريسها البركانية والمواقع التاريخية كجبة وقصر برزان.

تبوك

تحظى تبوك بشعبية كبيرة بفضل مناخها الثلجي والمناظر الطبيعية الرائعة، مع متاحفها وقلاعها.

وتبرز هذه الوجهات كمناطق سياحية مميزة في إجازة الفصل الدراسي الأول، مع تنوعها الطبيعي والثقافي، وتقدم فرصة للاستمتاع بأوقات ممتعة ورائعة للعائلات والأفراد.