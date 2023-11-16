ضباب كثيف وانعدام للرؤية الأفقية.. إنذار باللون الأحمر لعدة مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، الإنذار الأحمر بشأن منطقة الحدود الشمالية، حيث يتوقع ضباب كثيف وانعدام للرؤية الأفقية لمسافة كيلو متر أو أقل.

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وقال المركز في بيان له عبر موقع "إكس"، إن الحالة تشمل مدن طريف والعويقيلة ورفحاء، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار في الساعات الأولى من الصباح ونهايته في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما أصدر المركز إنذارًا باللون البرتقالي بمنطقة الرياض، ومكة المكرمة حيث يتوقع ضباب كثيف وانعدام للرؤية الأفقية لمسافة من 1 إلى 3 كيلو متر، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهرًا ونهايته في الساعة العاشرة صباحًا.

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