الأخضر يبدأ مشوار التصفيات.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات عدة على المستوى الدولي خلال فترة التوقف الجارية، لعل أبرزها مواجهة منتخب السعوية ضد نظيره باكستان.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره باكستان مساء اليوم في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، يلعب منتخب إسبانيا ضد نظيره قبرص.

أما في تصفيات قارة أفريقيا لكأس العالم 2026، يلتقي المنتخب المصري نظيره جيبوتي في القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

الساعة 04:00 مساءً.. طاجيكستان والأردن.. عبر قناة الكاس 2.

الساعة 05:00 مساءً.. لبنان وفلسطين.. عبر قناة الكاس 3.

الساعة 07:30 مساءً.. السعودية وباكستان.. عبر قناة الكاس 2.

تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

الساعة 08:00 مساءً.. قبرص وإسبانيا.. عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

الساعة 07:00 مساءً.. مصر وجيبوتي.. عبر قناة SSC1 HD.

الساعة 07:00 مساءً.. الجزائر والصومال.. عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.