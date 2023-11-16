الهلال يستهدف سانشو لتعويض غياب نيمار

يستهدف الهلال التعاقد مع جادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، من أجل تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب الإصابة، حسب ما ذكرته تقارير صحفية بريطانية.

ويفتقد الهلال خدمات نيمار حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

يأتي ذلك بعدما انضم نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن الهلال يسعى لضم سانشو، لسد الفراغ الذي تركه نيمار في هجوم الفريق الأزرق.

ويأمل الهلال في استغلال الأزمة القائمة بين سانشو ومانشستر يونايتد، من أجل ضم اللاعب الإنجليزي.

سانشو لا يشارك مع مانشستر يونايتد منذ سبتمبر الماضي، بعدما هاجم المدرب إريك تين هاج لاستبعاده من المباريات.

وأوقف مانشستر يونايتد سانشو، ومنعه حتى من خوض التدريبات مع الفريق.

تأتي هذه الأنباء رغم أن تقارير صحفية أخرى أوضحت أن الهلال يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي لضمه بدلًا من نيمار في قائمة الفريق، يناير المقبل.